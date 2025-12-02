Минобороны показало кадры освобождения Волчанска в Харьковской области

Задачу выполнили военнослужащие группировки войск "Север"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кадры освобождения Волчанска Харьковской области военнослужащими группировки войск "Север" опубликовало Минобороны РФ.

"На кадрах военнослужащие штурмовых подразделений 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, 72-й мотострелковой дивизии, 1009-го мотострелкового полка и 128-й мотострелковой бригады группировки войск "Север", применяя артиллерию и ударные дроны войск беспилотных систем, уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков в Волчанске Харьковской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что в дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, зашли на позиции противника, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ, освободив населенный пункт.