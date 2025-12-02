ТАСС: в Сумской области уничтожили группу наемников из Чехии и Польши

ВС РФ нанесли по противнику авиаудар, сообщили в силовых структурах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Группа иностранных наемников из Чехии и Польши уничтожена в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников", - сказали там.