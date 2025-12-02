Белоусов: Красноармейск обеспечивает условия для продвижения ВС РФ

Министр обороны России отметил, что населенный пункт имеет стратегическое значение

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Населенный пункт Красноармейск Донецкой Народной Республики имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск ВС РФ. Об этом в своем поздравлении военнослужащих с освобождением населенного пункта заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

"В результате решительных действий освобожден населенный пункт Красноармейск Донецкой Народной Республики, который имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск", - приводятся слова министра в сообщении российского военного ведомства.

Там отметили, что в своей телеграмме министр обороны поздравил командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка с освобождением Красноармейска.