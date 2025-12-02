Эксперт Степанов: взятие Красноармейска приведет к освобождению всей ДНР

ВС РФ ликвидировали весь оборонительный потенциал ВСУ в регионе, заявил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение Красноармейска ликвидировало весь оборонительный потенциал ВСУ в ДНР и приведет к полному освобождению Славянска, Краматорска и всей территории республики - такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Красноармейск - это самое значимое со стратегической точки зрения звено в оборонительной линии ВСУ в ДНР. Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР", - сказал Степанов.

Эксперт отметил важность экономических последствий взятия города. "Это значимая точка по добыче коксующегося угля. Практически все энергетическое обеспечение и все ТЭЦ киевского режима до сих пор обеспечивались, в том числе, за счет поставок данной продукции", - добавил он.

По словам Степанова, важной является имиджевая составляющая взятия Красноармейска, поскольку бои за город приобрели высокую медийную значимость для Киева, а его потеря воспринимается как крупное стратегическое поражение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Затем об освобождении данных городов доложил в докладе Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались еще в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.