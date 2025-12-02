ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пушилин: серьезных линий обороны ВСУ от Ямполя до Славянска не зафиксировали

Противник при этом уже порядка четырех-пяти месяцев "строит в самом Славянске, на окраине города", отметил глава ДНР
06:50

Глава ДНР Денис Пушилин

© Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до города Славянска на севере ДНР не фиксируется, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Там дальше, от Ямполя до Славянска, где линии обороны [ВСУ]? Мы пока их, в общем-то, серьезных укреплений не фиксируем. Видим, что они уже порядка четырех-пяти месяцев строят в самом Славянске, на окраине города, но до Славянска - там же ничего и нет", - сказал Пушилин. 

