Пушилин: серьезных линий обороны ВСУ от Ямполя до Славянска не зафиксировали

Противник при этом уже порядка четырех-пяти месяцев "строит в самом Славянске, на окраине города", отметил глава ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Серьезных линий обороны ВСУ на участке от поселка Ямполь до города Славянска на севере ДНР не фиксируется, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Там дальше, от Ямполя до Славянска, где линии обороны [ВСУ]? Мы пока их, в общем-то, серьезных укреплений не фиксируем. Видим, что они уже порядка четырех-пяти месяцев строят в самом Славянске, на окраине города, но до Славянска - там же ничего и нет", - сказал Пушилин.