Путин: выполнение задач нужно продолжать в соответствии с замыслом СВО

Президент России указал на такую необходимость командующим группировками войск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к командующим группировками, указав на необходимость продолжать выполнение задач в "строгом соответствии" с замыслом СВО.

"Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции", - указал глава государства в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября.