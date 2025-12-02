Боец Шустрый: ВС РФ ищут оставшихся жителей Волчанска в подвалах

Найденным гражданским в обязательном порядке оказывают первую помощь, а также дают воду и еду, рассказал штурмовик

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие прочесывают подвалы домов Волчанска в поиске оставшихся в городе мирных жителей. Об этом сообщил штурмовик с позывным Шустрый в видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

"Может, в подвалах еще сидят [мирные жители], не высовываются, потому что до такой степени напуганные. Но мы сейчас зачищаем [город] потихоньку и ищем их: все подвалы интенсивно проходятся, откапываются, смотрятся, кричим, смотрим, отзовется кто-нибудь или не отзовется", - пояснил Шустрый.

По его словам, найденным мирным жителям оказывается первая медицинская помощь, им также обязательно дают еду и воду. Военнослужащий отметил, что самые часто встречающиеся травмы у мирных жителей - переломы ног.

Семья Помазун - одни из эвакуированных российскими штурмовиками. Пожилая женщина рассказала, что получила ранение, потому что украинский дрон упал ей на ноги. Ее муж рассказал, что услышал взрыв, а когда открыл дверь - его жена залазила в дом, будучи вся в крови. "Передать невозможно, это же ужас!" - сказал мужчина.