Командующий "Центра": подступы к Красноармейску усыпаны телами украинских солдат

По словам Валерия Солодчука, под Красноармейском гибли в основном вновь призванные и неопытные бойцы ВСУ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи командования ВСУ в районе населенного пункта Красноармейска в ДНР; близ Красноармейска все усыпано трупами украинских солдат. Об этом доложил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

"Националистические батальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи. Здесь вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно - людей недавно призвали, люди не обучены, они идут на убой просто в направлении Красноармейска. Они гибли десятками и сотнями. Такое отношение, я думаю, оно видно пока продолжится, но это просто истребление своего народа идет", - сказал командующий, отвечая на вопрос президента об отсутствии жалости к рядовым солдатам у командования ВСУ на красноармейском направлении.

Солодчук подчеркнул, что лесополосы близ Красноармейска "усыпаны трупами украинских солдат".