ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Цель поразил расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки "Центр", отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт вместе с личным составом противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчет РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийского соединения 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" нанес мощный артиллерийский удар по выявленному опорному пункту формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО, полностью уничтожив укрепленные позиции противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы оперативно заняли заранее подготовленную огневую позицию и выполнили прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 20 км. "Массированный залп привел к разрушению укрепленного опорного пункта, уничтожению огневых точек и значительным потерям среди живой силы ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что удар включал пристрелочные выстрелы с последующей доводочной стрельбой, выполняемой по данным видеокоррекции расчетов войск беспилотных систем.