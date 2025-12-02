Эвакуированные жители Волчанска рассказали, что ВСУ закидывали их гранатами

Мирным гражданам угрожали оружием, заявила семья Соколовых, эвакуированная из города

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские военные в Волчанске Харьковской области закидывали гранатами мирное население города и угрожали им оружием. Об этом рассказала эвакуированная семья Соколовых в видео, которое предоставило ТАСС Минобороны РФ.

"Такое впечатление, что они просто заскочили в дом помародерить, но нарвались на гражданских. [ВСУ] очень сильно мародерили по пустым домам, и не по одному разу [залезали]. По слухам, угрожали оружием, и стреляли, и гранаты во дворы кидали", - сказал Сергей Соколов. В то же время Андрей Соколов конкретизировал, что боевики 57-й бригады ВСУ закидывали гранатами гражданское население.

Кроме того, Сергей отметил, что российские солдаты смогли оперативно эвакуировать его семью из населенного пункта. "Нас вывели в более безопасное место, обеспечили ночевкой, кормежкой. Переночевали мы в тепле у русских солдат", - добавил он.