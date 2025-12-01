Герасимов: ВС РФ освободили в ноябре Звановку, Васюковку и Петровское

Начальник Генштаба российской армии доложил об этом верховному главнокомандующему Владимиру Путину

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские военные на северском направлении в ноябре освободили населенные пункты Звановку, Васюковку и Петровское. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину.

"На северском направлении в результате активных боевых действий освобождены населенные пункты Звановка, Васюковка и Петровское", - сказал Герасимов.

Об освобождении Звановки, Петровского и Васюковки в Минобороны России сообщили 22, 23 и 27 ноября соответственно. Как уточнил начальник Генштаба, Южная группировка войск развивает наступление в северной части Донецкой Народной Республики.