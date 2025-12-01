Фон дер Ляйен: лидеры ЕС и Зеленский добились прогресса в переговорах по Украине

Предложения по мирному плану планируется предоставить в ближайшие дни, отметила глава Еврокомиссии

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры и Владимир Зеленский добились прогресса в обсуждении плана урегулирования конфликта на Украине.

"Сегодня состоялась хорошая дискуссия с Владимиром Зеленским, который встретился с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и другими европейскими лидерами. <…> Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши предложения на этой неделе", - написала фон дер Ляйен в X.

1 декабря Макрон и Зеленский провели переговоры в Париже. Как сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец, во время встречи они созвонились с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Антониу Коштой, генсеком НАТО Марком Рютте и спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это уже его второй визит Зеленского во Францию за две недели и десятый с начала украинского конфликта.

30 ноября на юге Флориды прошли переговоры между США и Украиной, посвященные предложенному Вашингтоном плану урегулирования украинского конфликта. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица.