Умеров подтвердил начало встречи делегаций Украины и США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что держит постоянную связь с Владимиром Зеленским

Cекретарь СНБО Украины Рустем Умеров © Omar Havana/ Getty Images

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Американская и украинская делегации начали встречу в США для обсуждения путей урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию.

"В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира", - написал Умеров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским. Секретарь СНБО Украины также сообщил, что проводит переговоры на основе "директив" Зеленского и "наработок, достигнутых в Женеве" 23 ноября на переговорах делегаций США и Украины. Умеров добавил, что доложит Зеленскому об итогах переговоров в США.

Ранее Умеров уже сообщил в своем Telegram-канале о начале встречи с делегацией США, однако затем удалил эту запись, не объяснив причины.