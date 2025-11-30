Умеров удалил из Telegram-канала пост о начале встречи делегаций Украины и США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны никак не объяснил это действие

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, удалил из своего Telegram-канала сообщение о начале ее встречи в США с представителями администрации президента Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского кризиса.

При этом Умеров не разместил в своем Telegram-канале никаких новых записей, которые объясняли бы удаление предыдущего сообщения. Соответствующих разъяснений нет и на его страницах в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и X.

Сейчас в Telegram-канале Умерова последней остается опубликованная 29 ноября запись о том, что украинская делегация находится на пути в США.

Агентство Reuters ранее сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 30 ноября проведут с украинской делегацией встречу в штате Флорида.

Вашингтон предложил план урегулирования украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, но не все ключевые положения. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22. Делегацию Украины на переговорах с США должен был возглавить глава офиса Зеленского Андрей Ермак, но он ушел в отставку 28 ноября из-за коррупционного скандала, вместо него главой делегации был назначен Умеров.