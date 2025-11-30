Умеров: делегация Украины начала встречу с представителями США

Секретарь СНБО Украины также сообщил, что проводит переговоры на основе "директив" Владимира Зеленского и "наработок, достигнутых в Женеве" на переговорах делегаций США и Украины

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Делегация Украины начала встречу в США с представителями администрации американского президента Дональда Трампа по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию.

"В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира", - написал Умеров в своем телеграм-канале.

Он добавил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским. Секретарь СНБО Украины также сообщил, что проводит переговоры на основе "директив" Зеленского и "наработок, достигнутых в Женеве" на переговорах делегаций США и Украины. Умеров добавил, что доложит Зеленскому об итогах переговоров в США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 30 ноября проведут с украинской делегацией встречу в штате Флорида.

Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, но не все ключевые положения. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22. Делегацию Украины на переговорах с США должен был возглавить глава офиса Зеленского Андрей Ермак, но он ушел в отставку в пятницу из-за коррупционного скандала, вместо него главой делегации был назначен Умеров.