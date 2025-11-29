Reuters: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

Встреча состоится во Флориде

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его данным, встреча состоится в американском штате Флорида. Других подробностей агентство не приводит. Согласно распространенному ранее пресс-службой Белого дома графику Трампа, президент США 30 ноября вернется в Вашингтон из штата Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

28 ноября портал Axios сообщил, что отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для встреч с Уиткоффом и Кушнером. По сведениям агентства Bloomberg, в состав украинской делегации войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Согласно данным газеты Financial Times, переговоры пройдут в Майами (штат Флорида).

Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов устроили обыски в квартире и офисе Ермака. Он подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.