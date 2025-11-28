Axios: Ермак ушел в отставку за день до переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США

Портал назвал увольнение главы офиса Зеленского "политическим землетрясением"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Отставка руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака произошла за день до его планировавшейся поездки в США для переговоров со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Портал назвал отставку Ермака "политическим землетрясением", которое произошло "за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования". "Ермак вместе с рядом помощников Зеленского должен был прибыть в Майами в эти выходные и провести переговоры с представителями Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - отмечает Axios. По его сведениям, на встрече украинская сторона рассчитывала окончательно согласовать детали мирного плана США в преддверии поездки Уиткоффа в Москву.

В пятницу стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он позже подтвердил проведение следственных действий. Позже Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.

Ранее Ермак отмечал, что украинская и американская делегации в конце текущей недели продолжат переговоры в развитие достигнутых в Женеве результатов относительно мирного плана США. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в Telegram-канале, что министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл должен прибыть в Киев в четверг или пятницу. Американский президент Дональд Трамп поручил Дрисколлу вновь провести встречу с украинской стороной в Киеве для урегулирования конфликта. Кроме того, Трамп сообщил, что поручил Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что приезд Уиткоффа в РФ ожидается на следующей неделе. На встрече российская сторона обсудит с представителем США американский мирный план по Украине, добавил Ушаков.