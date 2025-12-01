LCI: Макрон и Зеленский поговорили с лидерами ЕС и Уиткоффом

Среди европейских лидеров был в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщил телеканал

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский провели переговоры с несколькими европейскими лидерами, а также со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на Елисейский дворец.

"Во время встречи они созвонились с рядом европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также поговорили с [председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен, [председателем Европейского совета] Антониу Коштой, [генсеком НАТО] Марком Рютте и со Стивеном Уиткоффом, который недавно вел переговоры с украинской делегацией [во Флориде]", - заявил корреспондент телеканала в эфире.

Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном. Это уже его второй визит во Францию за две недели и десятый с начала украинского конфликта. Как сообщили в Елисейском дворце, во время встречи Макрон и Зеленский планировали обсудить ситуацию вокруг мирных переговоров с учетом встреч в Женеве и во Флориде, а также обеспечение гарантий безопасности в рамках "коалиции желающих".

Ранее портал Axios со ссылкой на украинских чиновников сообщил, что глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в понедельник должен прилететь в Париж, где сейчас находится Зеленский, и доложить ему о подробностях переговоров с США.

Переговоры между США и Украиной прошли 30 ноября на юге Флориды. Со стороны США принимали участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В состав украинской делегации входили, в частности, Умеров и первый замглавы МИД Сергей Кислица. По итогам встречи Рубио заявил, что переговоры были конструктивными, однако еще остается много работы. Он добавил, что США оптимистично настроены в вопросе мирного урегулирования, однако в целом сохраняют реалистичную позицию. В свою очередь Axios написал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном были трудными и касались в основном территориальных вопросов.