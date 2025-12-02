ТАСС: ВСУ паникуют на богуславском направлении из-за бездействия командования

В российских силовых структурах подчеркнули, что спасти свою жизнь украинские военнослужащие могут только путем сдачи российским бойцам в плен

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские солдаты находятся под постоянным контролем операторов FPV-дронов группировки войск "Запад" ВС РФ и паникуют из-за бездействия своего командования на богуславском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"На богуславском направлении операторы БПЛА 1-й танковой армии группировки войск "Запад" активно разбирают позиции боевиков. В эфире военные из 77-й аэромобильной бригады паникуют: опорный пункт разбирают ударные дроны, а командование ничего не предпринимает и приказывает им сидеть на месте, ведь иначе будет хуже", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что спасти свою жизнь украинские военнослужащие могут только путем сдачи российским бойцам в плен.

Ранее силовики со ссылкой на радиоперехват сообщали ТАСС, что прикомандированная к 63-й отдельной мехбригаде ВСУ рота украинских боевиков отказывается выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении.