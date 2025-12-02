Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области

Город освободили подразделения группировки войск "Север" ВС РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение города Волчанска в Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ обеспечило расширение буферной зоны безопасности в приграничных с Россией районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.