Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
11:30
обновлено 11:42
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение города Волчанска в Харьковской области подразделениями группировки войск "Север" ВС РФ обеспечило расширение буферной зоны безопасности в приграничных с Россией районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.