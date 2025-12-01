Боец Окулов с сослуживцами сбил два дрона ВСУ и спас боевую технику

Благодаря военнослужащим экипаж танкоремонтной мастерской ВС РФ успешно выполнил боевую задачу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники, отметили в Минобороны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гвардии сержант ВС России Александр Окулов с сослуживцами сбил два ударных беспилотника противника и спас военную технику от уничтожения при выполнении боевых задач в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения мероприятий по восстановлению и приведению к состоянию боевой готовности неисправного вооружения и военной техники Александр обнаружил два приближающихся вражеских беспилотных летательных аппарата и немедленно дал команду водителю и мастеру занять круговую оборону ремонтной машины и открыть огонь по вражеским дронам. В результате огневого воздействия беспилотники противника были уничтожены, а экипаж танкоремонтной мастерской успешно выполнил боевую задачу по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники полка", - рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны также рассказали о гвардии сержанте Михаиле Красильникове, который определил координаты замаскированной гаубицы противника и помог артиллерии уничтожить ее. "В ходе проведения воздушной разведки Михаил обнаружил гаубичное замаскированное орудие противника. Гвардии сержант Красильников сразу передал данные о местонахождении дежурному пункту управления. Немедленно был нанесен артиллерийский удар по заданным координатам, вражеское орудие было уничтожено", - сообщили там.

Отмечается, что благодаря высокой профессиональной подготовке гвардии сержанта Красильникова поставленная боевая задача была успешно выполнена, что позволило штурмовым группам продвинуться и закрепиться на выгодных позициях.