Бойцы ВС России уничтожили более роты солдат ВСУ в Зеленом Гае

Также бойцы Восточной группировки ликвидировали 13 единиц техники противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки уничтожили свыше роты живой силы и 13 единиц техники ВСУ при освобождении Зеленого Гая у Гуляйполя в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Воины-амурчане завершили окружение и разгром противника в районе данного узла обороны ВСУ, уничтожив более роты противника и свыше 13 единиц техники из состава 102-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник.

Он добавил, что всего штурмовыми подразделениями 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии освобождено более 8 кв. км площади села и прилегающих территорий.