Российские бойцы эвакуировали мирных жителей из Волчанска

Гражданским приходилось выживать под артиллерийскими обстрелами, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск эвакуировали мирных жителей из Волчанска, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В рамках выполнения задач по обеспечению безопасности и защите мирного населения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" была успешно проведена очередная операция по эвакуации жителей из города Волчанска Харьковской области", - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что мирные граждане выживали под артиллерийскими обстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили российские бойцы.

В министерстве подчеркнули, что оказание помощи гражданскому населению - одна из важнейших задач подразделений группировки войск "Север" в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие продолжают эвакуировать мирных граждан в безопасные районы.

30 ноября верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.