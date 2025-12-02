ТАСС: подразделения ВСУ в Червоном у Гуляйполя находятся в критическом положении

Теперь российские войска смогут развивать наступление на Гуляйполе с востока, заявили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение Зеленого Гая создает критическое положение для заблокированных в Червоном подразделений ВСУ. Также теперь российские войска смогут развивать наступление на Гуляйполе с востока, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Освобождение Зеленого Гая создает критическое положение для заблокированных в Червоном подразделений противника, которых командование ВСУ вовремя не отвело с занимаемых позиций", - сказал собеседник.

Он также добавил, что освобождение населенного пункта позволяет развивать наступление на Гуляйполе с восточной стороны.