На Кубани повреждены дома, коммерческие здания и автомобили при атаке ВСУ

Повреждения зафиксировали по 20 адресам

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Комиссии по оценке ущерба от атаки киевского режима завершили работу в Северском районе Кубани, зафиксированы повреждения домов, коммерческих объектов и автомобилей по 20 адресам, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

Читайте также

Пожар на объектах ТЭК и 45 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы России

"Повреждения зафиксировали по 20 адресам: в 14 частных домах разбиты стекла, по нескольким адресам посекло стены, двери и фасады, пострадали четыре коммерческих здания и летняя беседка, два автомобиля", - говорится в сообщении.