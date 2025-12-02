Штурмовики РФ рассказали, как ВСУ неделю не замечали их у центра Красноармейска

Все это время российские военные минировали территорию и скрытно атаковали противника, рассказал командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Российские штурмовики начали боевые действия в городской черте Красноармейска путем организации засад на боевиков ВСУ. Как рассказал ТАСС командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев, украинские военные в течение недели не подозревали, что ВС РФ находятся почти в центре города.

"Очень долго отсиживались в засаде, не отсвечивали, не выдавали своих позиций. Закидывали их минами. Начали выставлять мины в потемках. Действовали тайно. Неделю они не могли понять, что происходит вообще, откуда и как их атакуют", - рассказал командир.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему было доложено об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.