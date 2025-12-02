Группировка "Запад" за сутки уничтожила 59 гексакоптеров ВСУ
Редакция сайта ТАСС
02:00
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили 5 наземных робототехнических комплексов и 59 ударных гексакоптеров противника за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.
"Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили <…> пять наземных робототехнических комплексов. Расчетами ПВО группировки сбито в воздухе 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 59 тяжелых ударных гексакоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены <…> 38 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.