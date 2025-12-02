Бойцы "Востока" уничтожили два БТР М113 и автомобиль ВСУ

Технику поразили операторы БПЛА

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили два бронетранспортера М113 и автомобиль противника в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После получения координат целей расчеты ударных дронов нанесли точные удары по технике. В момент нанесения удара одна из машин попыталась уйти с маршрута, экипаж бронетранспортера М113 вел беспорядочный огонь в сторону БПЛА, однако расчеты удержали цель в наблюдении и поразили ее в движении точным попаданием. Вторая единица техники, поврежденная ранее при подрыве на мине, остановилась на обочине, после чего операторы нанесли завершающий удар", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы ударных дронов группировки также уничтожили автомобиль, который противник использовал для переброски и обеспечения подразделений на передовых позициях.