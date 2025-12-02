ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ВСУ использовали Волчанск как крупный укрепрайон

Освобождение города позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области
Редакция сайта ТАСС
11:29
обновлено 11:39
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские подразделения использовали Волчанск как укрепрайон с мощной линией обороны по реке Волчья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"ВСУ использовали город как крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор. Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области", - говорится в сообщении. 

