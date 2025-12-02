Марочко: СБУ начала операцию по запугиванию чиновников в Харьковской области

Украинские силовики угрожают близким и родственникам госслужащих в случае неповиновения указаниям Киева, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) начала операцию по запугиванию и проверкам на лояльность среди руководителей Харьковской области, угрожая им и их близким родственникам в случае неповиновения указаниям Киева. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В Харьковской области СБУ начало операцию по запугиванию "сомневающихся" руководителей. <...> Ведутся как гласные, так и негласные мероприятия. Представители СБУ проводят так называемые профилактические беседы со всеми чиновниками руководящего звена. Силовики откровенно запугивают, шантажируют и объясняют, что будет в случае неповиновения указаниям из Киева", - сказал он.

Угрозы и давление на государственных служащих, по его информации, оказываются в том числе путем применения карательных мер в отношении их близких родственников. "Уже за так называемое своеволие зафиксирован случай убийства сына одного из руководителей оккупационной власти Харькова", - рассказал Марочко.