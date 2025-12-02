При атаке ВСУ на Туапсинский район двое получили травмы

Повреждены три дома и линия электропередачи

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали при атаке ВСУ на территорию Туапсинского района Кубани, повреждены три дома, линия электропередачи. Об этому журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В сообщении говорится, что в Туапсинском муниципальном округе из-за атаки БПЛА "легкие травмы получили два человека". Им была оказана необходимая медицинская помощь на месте. Пострадавшие отказались от госпитализации. В результате атаки были повреждены три дома, на одном участке "повредило трубу газопровода" и была "порвана линия электропередачи".