В ДНР заявили о потере Киевом в Красноармейске наиболее элитных соединений

Как рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский, эти подразделения командование украинской армии рассчитывало задействовать в "самом крайнем случае"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Украинские войска потеряли в Красноармейске наиболее подготовленные соединения из числа элитных. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это были группы, которые Киев планировал задействовать в "самом крайнем случае".

Читайте также

Освобождение Красноармейска и Волчанска и начало освобождения Гуляйполя. Заявления Путина

"В Красноармейске Киев потерял свои наиболее подготовленные соединения. Речь идет об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что счет потерь элитных бойцов ВСУ на этом участке фронта идет на десятки.