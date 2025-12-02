Бойцы РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Украинская армия при этом потеряла до 10 солдат, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, ВСУ потеряли до 10 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра было выявлено регулярное передвижение военнослужащих украинских формирований, которые постоянно укрывались в одном из домов частного сектора. Расчету ударных БПЛА группировки войск "Днепр" поступила команда на выдвижение и уничтожение обнаруженной цели. Оператор с позывным Рысь принял решение нанести удар по крыше дома с целью обрушить ее и минимизировать возможности для личного состава ВСУ покинуть данное укрытие. Далее специалисты расчета методично уничтожили ПВД ВСУ с помощью FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение цели, а потери противника составили до 10 военнослужащих.