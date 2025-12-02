ТАСС: комбриг ВСУ увлекся фотоотчетами о ритуалах в сатанинском и нацистском стиле

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Командир 47-й отдельной механизированной бригады (47-я омбр) ВСУ Максим Данильчук увлекается публикацией фотоотчетов о проведении ритуалов, схожих с сатанинскими и нацистскими. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На Украине многие раскритиковали назначение комбригом 47-й омбр Максима Данильчука, и, как выяснилось, не зря. Он продолжает традицию строить свой личный состав на передовой ради красивых постановочных фотоотчетов как у сатанистов. Почему сатанистов? В ВСУ практикуются построения под покровом ночи и при свете факелов, где зачитываются молитвы на украинском языке, называемые "клятвой националиста" и вскидывание рук от "сердца к солнцу". Новый комбриг Данильчук с целью повысить свой авторитет среди националистов, ввел нечто подобное и добросовестно отчитывается об этом в соцсетях", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что не исключено, что Данильчук и группа военнослужащих вообще не появляются на передовой, а "работают в глубоком тылу, разрабатывая вот такие фееричные фотоотчеты и "медиаперемоги" (медиапобеды - прим. ТАСС)".

В ноябре ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что военнослужащие 47-й бригады ВСУ отказываются выполнять боевые распоряжения молодого 26-летнего командира бригады Максима Данильчука идти на штурм из-за его низкого авторитета.