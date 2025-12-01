ТАСС: взятие Волчанска способствует расширению зоны безопасности у границы РФ

Идет зачистка прилегающих населенных пунктов, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение города Волчанска в Харьковской области способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Освобождение Волчанска открыло дорогу на Старый Салтов и Белый Колодезь. Также это способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы. В настоящее время продолжается зачистка прилегающих населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Волчанск - крупный населенный пункт Харьковской области, на начало 2023 года в нем проживали около 17 тыс. человек. Киев превратил город в крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города. Бои за город начались в мае 2024 года.