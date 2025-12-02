Над Крымом сбили шесть беспилотников ВСУ

Работали дежурные средства ПВО

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над Крымом в период с 17:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"2 декабря в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.