Воевавший в ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб на фронте

Сестра режиссера сообщила, что Василий Хомко погиб 2 октября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший режиссер шоу "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины, погиб на фронте. Об этом сообщили его жена Галина Спивак и сестра Алена Хомко в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сестра режиссера сообщила, что Хомко погиб 2 октября 2025 года. Ему было 45 лет. Он воевал с марта 2022 года. В последнее время служил в Силах специальных операций.

В начале октября семья получила известие о том, что Василий пропал без вести.

"Орел и решка" - шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. В феврале 2022 года в пресс-службе российского телеканала "Пятница" сообщили, что вещатель принял решение о прекращении сотрудничества с украинским продакшном программы.