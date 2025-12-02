Замкомандира Григорьевич: боец РФ ценой жизни спас жителей Волчанска

Военнослужащий погиб, когда противник начал обстрел во время эвакуации последней пары людей, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский военнослужащий ценой своей жизни эвакуировал мирных жителей Волчанска. Об этом рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Григорьевич в видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

Он рассказал, что когда российские бойцы выводили последнюю пару мирных жителей - бабушку с дедушкой, она - ранена, - по ним был произведен обстрел со стороны ВСУ, хотя с украинских дронов видно, что идут мирные жители. Григорьевич подчеркнул, что российская эвакуационная группа грамотно все пресекла.

"Во время эвакуации один военнослужащий наш погиб. Ценой своей жизни спас мирных жителей", - сказал замкомбата.

В министерстве обороны подчеркнули, что оказание помощи гражданскому населению - одна из важнейших задач российских подразделений в ходе СВО. Военнослужащие продолжают эвакуировать мирных граждан в безопасные районы.