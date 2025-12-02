ВС РФ за сутки уничтожили 28 блиндажей ВСУ и 11 пунктов управления БПЛА

Задачу выполнили военнослужащие группировки "Юг", отметили в Минобороны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" за минувшие сутки уничтожили в числе прочего 28 блиндажей,11 пунктов управления беспилотниками и 2 терминала спутниковой связи Starlink противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на северском направлении поражены 9 пунктов управления БПЛА противника, терминал Starlink, 3 антенны связи, 3 склада материальных средств и 16 блиндажей. На краматорском направлении войсками беспилотных систем уничтожены антенна управления FPV-дронами, наземный робототехнический комплекс (НРТК), октокоптер R-18 ("Баба-яга"), пункт управления БПЛА, 6 антенн управления дронами, 2 антенны связи, 7 блиндажей. В районе южнее Константиновки беспилотные подразделения поразили 2 октокоптера R-18, пункт управления БПЛА, терминал Starlink, 4 антенны управления беспилотными аппаратами, 4 антенны связи, склад боекомплекта, 5 блиндажей противника", - сказал он.

Астафьев добавил, что специалистами войск беспилотных систем отряда "Рубикон" Южной группировки уничтожены НРТК, "Баба-яга", антенна связи и инженерное сооружение противника.