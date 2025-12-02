Группировка "Восток" за сутки уничтожила две станции Starlink
Редакция сайта ТАСС
02:01
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили восемь пунктов управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В течение суток противник потерял <...> восемь пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены квадроцикл, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink и беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказал он.