Группировка "Восток" за сутки уничтожила две станции Starlink

Противник также потерял восемь пунктов управления беспилотниками, сообщил офицер пресс-центра соединения Дмитрий Миськов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили восемь пунктов управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <...> восемь пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены квадроцикл, склад материальных средств, две станции спутниковой связи Starlink и беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказал он.