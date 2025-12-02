Пиратство Украины в Черном море и угрозы войны от Европы. Заявления Путина
Редакция сайта ТАСС
16:37
Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что Россия рассмотрит меры против судов стран, помогающих Киеву с пиратством, и в ответ на атаки расширит удары по портам Украины.
При этом глава государства отметил, что РФ действует на Украине аккуратно, "хирургическим способом". Но если Европа, которая до сих пор живет в иллюзиях нанесения России стратегического поражения, решит развязать войну с РФ, то ситуация развернется совершенно иным образом.
ТАСС собрал основные заявления российского лидера.
Об освобождении Красноармейска и ходе СВО
- Освобожденный российской армией Красноармейск в ДНР имел и имеет особое значение для обеих сторон, потому что он в том числе является "большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом": "Этому городу придавалось и придается большое значение".
- Красноармейск является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО, отсюда "российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными генеральный штаб".
- Город был мощным укрепрайоном ВСУ, "а сегодня он полностью находится в руках российской армии".
- Правобережная и левобережная части Купянска Харьковской области находятся под полным контролем ВС РФ.
- Купянск-Узловой будет полностью освобожден "через несколько дней".
О нападении на российские танкеры в Черном море
- Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством: "Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, - это пиратство".
- Россия рассмотрит "возможность ответных мер" против судов тех стран, которые помогают Украине заниматься пиратством. Самым радикальным способом остановить подобные акции может стать отсечение Украины от моря: "Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом".
- Россия в ответ на удары Киева по танкерам расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.
О приглашении западных СМИ посетить освобожденные территории
- Россия приглашает иностранных журналистов, в том числе украинских, посетить Красноармейск и Купянск, чтобы они своими глазами увидели ситуацию: "Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал: чтобы ваши коллеги иностранные - и даже украинские - пожалуйста, мы и украинским журналистам готовы предоставить это право - посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт".
- "Определенный уровень опасности" в Красноармейске сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, значит, и западные тоже могут.
- РФ готова показать иностранным журналистам все кварталы в Красноармейске и Купянске: "Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска".
Об угрозах войны
- Москва не собиралась и не собирается воевать с Европой, о чем регулярно повторяет: "Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал".
- Если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности России ответить "прямо сейчас".
- РФ действует на Украине хирургически, это "не война". Однако в случае нападения Европы будет иначе: "Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова".
- Если Европа начнет войну с Россией, то скоро Москве "не с кем будет договариваться".
О политике Европы по Украине
- Европейцы обижаются, что их отстранили от ведения переговоров по Украине, но "их никто не отстранял - они сами отстранились".
- У Европы нет мирной повестки, она "на стороне войны".
- Она мешает мирным усилиям президента США Дональда Трампа, на это направлены все ее предложения: "Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают".
- Европейские страны пытаются выдвинуть по Украине "такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают".
- Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения России стратегического поражения, хотя головой понимает, что это невозможно: "Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться в этом сами себе не могут, не хотят".
О руководстве Украины
- Киевские власти ведут себя так, словно живут "где-то на другой планете" - они не в курсе "текущих дел и в экономике, и тем более на фронте". Они в постоянном "процессе выклянчивания денег".