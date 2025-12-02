Статья

Пиратство Украины в Черном море и угрозы войны от Европы. Заявления Путина

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. Он сообщил, что Россия рассмотрит меры против судов стран, помогающих Киеву с пиратством, и в ответ на атаки расширит удары по портам Украины.

При этом глава государства отметил, что РФ действует на Украине аккуратно, "хирургическим способом". Но если Европа, которая до сих пор живет в иллюзиях нанесения России стратегического поражения, решит развязать войну с РФ, то ситуация развернется совершенно иным образом.

ТАСС собрал основные заявления российского лидера.

Об освобождении Красноармейска и ходе СВО

Освобожденный российской армией Красноармейск в ДНР имел и имеет особое значение для обеих сторон, потому что он в том числе является "большим инфраструктурным объектом, связанным с целой сетью средств сообщения с регионом": "Этому городу придавалось и придается большое значение".

Красноармейск является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО, отсюда "российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными генеральный штаб".

Город был мощным укрепрайоном ВСУ, "а сегодня он полностью находится в руках российской армии".

Правобережная и левобережная части Купянска Харьковской области находятся под полным контролем ВС РФ.

Купянск-Узловой будет полностью освобожден "через несколько дней".

О нападении на российские танкеры в Черном море

Украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством: "Атаки на танкеры даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства, третьего государства, - это пиратство".

Россия рассмотрит "возможность ответных мер" против судов тех стран, которые помогают Украине заниматься пиратством. Самым радикальным способом остановить подобные акции может стать отсечение Украины от моря: "Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в целом".

Россия в ответ на удары Киева по танкерам расширит удары по украинским портам и по судам, заходящим в эти порты.

О приглашении западных СМИ посетить освобожденные территории

Россия приглашает иностранных журналистов, в том числе украинских, посетить Красноармейск и Купянск, чтобы они своими глазами увидели ситуацию: "Если у кого-то есть сомнения, мы уже говорили на этот счет, я уже это предлагал: чтобы ваши коллеги иностранные - и даже украинские - пожалуйста, мы и украинским журналистам готовы предоставить это право - посетить город Красноармейск и убедиться, своими глазами посмотреть, что там происходит, кто реально контролирует этот населенный пункт".

"Определенный уровень опасности" в Красноармейске сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, значит, и западные тоже могут.

РФ готова показать иностранным журналистам все кварталы в Красноармейске и Купянске: "Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска".

Об угрозах войны

Москва не собиралась и не собирается воевать с Европой, о чем регулярно повторяет: "Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал".

Если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности России ответить "прямо сейчас".

РФ действует на Украине хирургически, это "не война". Однако в случае нападения Европы будет иначе: "Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова".

Если Европа начнет войну с Россией, то скоро Москве "не с кем будет договариваться".

О политике Европы по Украине

Европейцы обижаются, что их отстранили от ведения переговоров по Украине, но "их никто не отстранял - они сами отстранились".

У Европы нет мирной повестки, она "на стороне войны".

Она мешает мирным усилиям президента США Дональда Трампа, на это направлены все ее предложения: "Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают".

Европейские страны пытаются выдвинуть по Украине "такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают".

Европа до сих пор живет в иллюзиях нанесения России стратегического поражения, хотя головой понимает, что это невозможно: "Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться в этом сами себе не могут, не хотят".

О руководстве Украины