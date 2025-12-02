Путин: Россия после ударов по танкерам расширит удары по украинским портам

Президент РФ назвал пиратством то, что делают украинские вооруженные силы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия в ответ на удары со стороны киевского режима по танкерам расширит удары по портам Украины и по заходящим в них судам. На такие последствия действий украинской стороны указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"То, что делают украинские вооруженные силы сейчас, - это пиратство, - подчеркнул российский лидер. - Какие ответные меры? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты".