Путин: Россия не собирается воевать с Европой

При этом РФ всегда готова к такому шагу с ее стороны, отметил российский президент

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой, о чем регулярно повторяет российская сторона.

Однако если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности России "прямо сейчас", указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас, - подчеркнул российский лидер. - Здесь не может быть никаких сомнений". -