Путин: Европа мешает Трампу достичь мирного урегулирования на Украине

Президент РФ отметил, что страны Европы сами отказались от мирных переговоров

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европа мешает действующей администрации США и американскому лидеру Дональду Трампу достичь мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

"[Страны Европы] сами себя вывели из этого процесса [по мирному урегулированию] - первое. Второе - наблюдая, что результаты [происходящего] сегодня [им] тоже не нравятся, они начали мешать и действующий администрации Соединенных Штатов, и президенту Трампу достичь мира [на Украине] с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают", - указал Путин.