Путин: Европа до сих пор живет в иллюзии нанесения РФ стратегического поражения

Страны Европы сами резко разорвали контакты с Россией, это была их инициатива, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европа продолжает жить в иллюзиях относительно нанесения России стратегического положения, хотя умом понимает, что это невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

Он констатировал, что страны Европы сами резко разорвали контакты с Россией, это была их инициатива.

"Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях, хотя понимают, головой понимают, что это уже давно в прошлом, что такого не могло быть. Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признаться в этом сами себе не могут, не хотят", - указал Путин.