Путин: у Европы нет мирной повестки, она на стороне войны

Даже когда европейские страны пытаются внести изменения в предложения президента США, все они направлены на блокировку мирного процесса, указал российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европа находится на стороне войны, у нее нет мирной повестки. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Читайте также

Пиратство Украины в Черном море и угрозы войны от Европы. Заявления Путина

"У них [стран Европы] нет мирной повестки, они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы какие-то изменения в предложения [президента США Дональда] Трампа внести, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно - на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс", - указал Путин.