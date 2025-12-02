Путин: Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по миру на Украине

Российский лидер указал, что европейские страны хотят свалить на РФ вину за сворачивание мирного процесса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Страны Европы выдвигают неприемлемые для России предложения по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

"Даже тогда, когда они [страны Европы] пытаются якобы какие-то изменения в предложения [президента США Дональда] Трампа внести, мы же это отчетливо видим, все эти изменения направлены только на одно - на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс, выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают", - подчеркнул Путин.

Российский лидер указал, что таким образом страны Европы хотят после свалить на Россию вину за сворачивание мирного процесса на Украине.

"Вот в чем их цель, мы это отчетливо видим. Поэтому, если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят, пожалуйста - мы это допускаем", - резюмировал он.