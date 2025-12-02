Путин: руководство Украины как будто живет на другой планете

Киевские власти не в курсе экономической ситуации своей страны и ее положении на фронте, заявил президент РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Киевские власти ведут себя так, словно живут на другой планете - они не в курсе экономической ситуации своей страны и ее положении на фронте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе.

"Мне кажется, руководство Украины сейчас занимается другими делами, а не вопросами ситуации в зоне боевых действий. Вообще такое впечатление, что они живут где-то на другой планете. Да и потом, постоянно находясь в разъездах в процессе выклянчивания денег, здесь, наверное, ему не до текущих дел и в экономике, и тем более на фронте", - прокомментировал глава российского государства сообщения украинских СМИ о том, что ВСУ якобы находятся в Купянске уже несколько дней.