Путин отметил, что Россия действует хирургически на Украине

Если Европа решит развязать войну с РФ, ситуация развернется совершенно иным образом, отметил российский президент

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия действует сегодня в случае с Украиной аккуратно, "хирургическим способом". А если Европа решит развязать войну с РФ, ситуация развернется совершенно иным образом, подчеркнул президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина, - заметил он. - С Украиной - мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова".