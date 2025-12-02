Путин предупредил Европу о последствиях в случае развязывания войны

Если на РФ вдруг нападут, то может очень быстро произойти ситуация, при которой Москве будет не с кем договариваться, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе ответов на вопросы журналистов обратил внимание на то, что если Европа надумает воевать с Россией и действительно развяжет войну, то очень быстро может наступить ситуация, когда Москве просто "будет не с кем договариваться".

Читайте также

Пиратство Украины в Черном море и угрозы войны от Европы. Заявления Путина

"Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться".